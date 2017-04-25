القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 25 ابريل

* ترامب: مجلس الأمن فشل في مواجهة «كيماوي سوريا».

* أوباما مستعد لمساعدة القادة الجدد.

* مجلس الوزراء الكويتي يهنئ بإطلاق سعوديين خطفا بالعراق.

* الإعلام الكوري الشمالي يهدد بتدمير الولايات المتحدة والصين تدعو لضبط النفس.

* السعيدي: أي بلد يدخله المشروع الإيراني يختل أمنه.

* ماكرون ولوبان يبدآن الحرب للفوز بالسباق نحو الإليزيه ببرنامجين متعارضين.

الإمارات اليوم

* البرلمان العربي يؤكد دعمه مساعي الإمارات لاستعادة جزرها المحتلة.

* ماكرون تزوج مدرسته السابقة بعد قصة حب غير عادية.

* «قوات سورية الديمقراطية» تدخل مدينة الطبقة.

* «محمد بن راشد للمعرفة» تدعم مكتبات اليمن بـ 100 ألف كتاب.

* دول «التعاون» تؤكد وقوفها مع اليمن ودعمه اقتصادياً وتنموياً وإغاثياً وسياسياً.

* غربيون يمتهنون التسول لجمع المال للسياحة في آسيا.

* أنقرة لا تتهاون مع الصحافيين المعارضين.

* إنترفيو.. مفكر فرنسي: مارين لوبان ستواجَه بتمرد وتظاهرات غاضبة.

القبس الكويتية

* الأمم المتحدة: طفل يمني يموت كل عشر دقائق.

* النظام السوري يوقف تجديد الجوازات بتركيا والأردن.

* تدهور الوضع الصحي للأسير مروان البرغوثي.

* الإعلام الكوري الشمالي يهدد بإزالة أمريكا.

* وزير الدفاع الأمريكي يصل كابول بزيارة غير معلنة.

* استقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان في أفغانستان.