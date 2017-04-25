صحافة عربية: الأمم المتحدة: طفل يمني يموت كل عشر دقائق
القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 25 ابريل
* ترامب: مجلس الأمن فشل في مواجهة «كيماوي سوريا».
* أوباما مستعد لمساعدة القادة الجدد.
* مجلس الوزراء الكويتي يهنئ بإطلاق سعوديين خطفا بالعراق.
* الإعلام الكوري الشمالي يهدد بتدمير الولايات المتحدة والصين تدعو لضبط النفس.
* السعيدي: أي بلد يدخله المشروع الإيراني يختل أمنه.
* ماكرون ولوبان يبدآن الحرب للفوز بالسباق نحو الإليزيه ببرنامجين متعارضين.
الإمارات اليوم
* البرلمان العربي يؤكد دعمه مساعي الإمارات لاستعادة جزرها المحتلة.
* ماكرون تزوج مدرسته السابقة بعد قصة حب غير عادية.
* «قوات سورية الديمقراطية» تدخل مدينة الطبقة.
* «محمد بن راشد للمعرفة» تدعم مكتبات اليمن بـ 100 ألف كتاب.
* دول «التعاون» تؤكد وقوفها مع اليمن ودعمه اقتصادياً وتنموياً وإغاثياً وسياسياً.
* غربيون يمتهنون التسول لجمع المال للسياحة في آسيا.
* أنقرة لا تتهاون مع الصحافيين المعارضين.
* إنترفيو.. مفكر فرنسي: مارين لوبان ستواجَه بتمرد وتظاهرات غاضبة.
القبس الكويتية
* الأمم المتحدة: طفل يمني يموت كل عشر دقائق.
* النظام السوري يوقف تجديد الجوازات بتركيا والأردن.
* تدهور الوضع الصحي للأسير مروان البرغوثي.
* الإعلام الكوري الشمالي يهدد بإزالة أمريكا.
* وزير الدفاع الأمريكي يصل كابول بزيارة غير معلنة.
* استقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان في أفغانستان.
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