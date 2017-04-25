كراكاس - أ ف ب

قتل شخصان في فنزويلا الاثنين مع تجدد اعمال العنف، ما يرفع حصيلة القتلى خلال ثلاثة اسابيع من التظاهرات ضد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو الى 23 شخصا، بحسب مسؤولين.

كما أفاد المسؤول الشعبي طارق ويليام صعب عن اصابة آخرين بجروح بليغة وهم الآن “بين الحياة والموت”.

وتأتي هذه الاصابات في يوم عمد فيه المتظاهرون ضد مادورو الى اغلاق الطرقات الرئيسية في البلاد.

وأشعل ملثمون النيران في شاحنتين على طريق سريع في شرق كراكاس ثم سكبوا الزيت على الطريق، وقال مصور فرانس برس ان الشرطة لم تتدخل في الحال.

وفي مكان آخر من العاصمة قام عناصر شرطة مكافحة الشغب باطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يرشقونهم بالحجارة.