باريس - أ ف ب

كثفت مرشحة اليمين المتطرف الى الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبن الاثنين هجماتها على منافسها المرشح الوسطي ايمانويل ماكرون، واكدت بأنها ستفوز في الدورة الثانية في السابع من مايو المقبل.

وقالت لوبن في تصريح الى القناة الفرنسية الثانية “نحن قادرون على الفوز، وسأقول لكم شيئا افضل، سنفوز”.

وتعليقا على استطلاعات الراي التي تعطي ماكرون فائزا في الدورة الثانية بـ60% من الاصوات مقابل 40% لها قالت “عشر نقاط صغيرة ؟ صدقوني هذا امر يسهل القيام به”.

واعلنت لوبن بانها “تأخذ اجازة” من رئاسة حزبها الجبهة الوطنية “لتكون فوق الاعتبارات الحزبية”، ولتخصيص كامل وقتها لجمع الفرنسيين استعدادا للدورة الثانية.

وهاجمت لوبن ماكرون قائلة ان “الضباب” المحيط ببرنامجه سيتبدد قريبا.

واضافت “سيكتشف الفرنسيون مضمون مشروعه العنيف جدا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وعلى مستوى الهجرة”.

وتابعت “لا شيء في مشروع ماكرون ولا في تصرفاته يدل على اي محبة لفرنسا”.

وقدم ماكرون نفسه على انه مرشح الوطنيين بوجه القوميين.

وتابعت لوبن “انا مرشحة حماية الفرنسيين” معربة عن الامل في “جمع اوسع عدد ممكن من الوطنيين بمواجهة ممثل العولمة”.

واعتبرت الدورة الثانية من الانتخابات “شكلا من اشكال الاستفتاء” سيختار فيه الفرنسيون بين “فرنسا او … شيء اخر هو اضمحلال فرنسا”.