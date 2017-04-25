صحافة مصرية: السيسى يشهد اليوم انطلاق المؤتمر الثالث للشباب بالإسماعيلية
القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 25 ابريل
الأهرام
* السيسى يشهد اليوم انطلاق المؤتمر الثالث للشباب بالإسماعيلية.
* الرئيس يعود إلى القاهرة بعد زيارة ناجحة للسعودية.
* رئيس الوزراء يوجه بحل جميع المشكلات المتعلقة بصرف العلاوة الاجتماعية.
* وزير المالية: انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح بنجاح.
* وزير النقل يطلب التحقيق فى سقوط عربات طرة.
* حجازى يتفقد أعمال امتحانات الثانوية العامة بقطاع الإسماعيلية.
* سلامة: منح قروض للصحفيين بضمان البدل.
* النيابة الإدارية تحيل 12 مسئولا بآثار الهرم للمحاكمة.
* وزير العدل: كل الدعم القضائى للمصريين بالخارج.
* القوى العاملة: حل مشاكل المصريين المغادرين من السعودية دون غرامات.
* القضاء الإدارى: إلزام الأحوال المدنية قيد مواليد الزواج العرفى.
* سحر نصر تبحث مع الصندوق السعودى مشروع تنمية سيناء.
* قابيل: اللجنة المشتركة تبحث زيادة التبادل التجارى.
* الشرقاوى يبحث مع وزير الصحة أداء شركات الأدوية.
* هالة السعيد وأبو زيد يفتتحان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمطروح.
* محافظ الوادى الجديد يكرم مخترع «الداخلة» الصغير.
* سقوط مسئولين بإصلاح الدقهلية وأوقاف الإسكندرية بتهمة الرشوة.
* الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا السبت المقبل للكشف عن ملابسات أزمة الانسحاب من مباراة المقاصة.
الأخبار
* الرئيس السيسي يشهد اليوم انطلاق المؤتمر الوطني الثالث للشباب بالإسماعيلية.
* بابا الفاتيكان يصل الجمعة للمشاركة في مؤتمر الأزهر للسلام.
* د. عمرو سلامة: لا حديث عن تطوير دون تمويل وجدول زمني محدد.
* رئيس الوزراء يبحث مشكلات العمال وتطوير الشركات مع ممثلي الاتحاد العام.
* الجبير عقب لقاء شكري بالرياض: مصر والسعودية جناحا المنطقة العربية.
* هيئة استشارية للمنتدي العربي للحكومة الإلكترونية.
* وزير المالية في واشنطن: عازمون علي تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي.
* مقتل تكفيريين وضبط ١٠ كراتين لتصنيع العبوات الناسفة بسيناء.
* ٢٥ ألف كرتونة سلع غذائية من الجيش لعمال المحلة.
* استرالية تجري ٣٠٠ كيلو بمصر لحل مشكلة المياه
* استرالية تجري ٣٠٠ كيلو بمصر لحل مشكلة المياه.
* إحالة العضو المنتدب بـ «إيجوث» للجنايات لاتهامه بالكسب غير المشروع.
* اتحاد الكرة يوافق علي تفعيل استقالة حازم وسحر الهواري.
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