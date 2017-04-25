القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 25 ابريل

الأهرام

* السيسى يشهد اليوم انطلاق المؤتمر الثالث للشباب بالإسماعيلية.

* الرئيس يعود إلى القاهرة بعد زيارة ناجحة للسعودية.

* رئيس الوزراء يوجه بحل جميع المشكلات المتعلقة بصرف العلاوة الاجتماعية.

* وزير المالية: انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح بنجاح.

* وزير النقل يطلب التحقيق فى سقوط عربات طرة.

* حجازى يتفقد أعمال امتحانات الثانوية العامة بقطاع الإسماعيلية.

* سلامة: منح قروض للصحفيين بضمان البدل.

* النيابة الإدارية تحيل 12 مسئولا بآثار الهرم للمحاكمة.

* وزير العدل: كل الدعم القضائى للمصريين بالخارج.

* القوى العاملة: حل مشاكل المصريين المغادرين من السعودية دون غرامات.

* القضاء الإدارى: إلزام الأحوال المدنية قيد مواليد الزواج العرفى.

* سحر نصر تبحث مع الصندوق السعودى مشروع تنمية سيناء.

* قابيل: اللجنة المشتركة تبحث زيادة التبادل التجارى.

* الشرقاوى يبحث مع وزير الصحة أداء شركات الأدوية.

* هالة السعيد وأبو زيد يفتتحان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمطروح.

* محافظ الوادى الجديد يكرم مخترع «الداخلة» الصغير.

* سقوط مسئولين بإصلاح الدقهلية وأوقاف الإسكندرية بتهمة الرشوة.

* الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا السبت المقبل للكشف عن ملابسات أزمة الانسحاب من مباراة المقاصة.

الأخبار

* الرئيس السيسي يشهد اليوم انطلاق المؤتمر الوطني الثالث للشباب بالإسماعيلية.

* بابا الفاتيكان يصل الجمعة للمشاركة في مؤتمر الأزهر للسلام.

* د. عمرو سلامة: لا حديث عن تطوير دون تمويل وجدول زمني محدد.

* رئيس الوزراء يبحث مشكلات العمال وتطوير الشركات مع ممثلي الاتحاد العام.

* الجبير عقب لقاء شكري بالرياض: مصر والسعودية جناحا المنطقة العربية.

* هيئة استشارية للمنتدي العربي للحكومة الإلكترونية.

* وزير المالية في واشنطن: عازمون علي تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي.

* مقتل تكفيريين وضبط ١٠ كراتين لتصنيع العبوات الناسفة بسيناء.

* ٢٥ ألف كرتونة سلع غذائية من الجيش لعمال المحلة.

* استرالية تجري ٣٠٠ كيلو بمصر لحل مشكلة المياه

* استرالية تجري ٣٠٠ كيلو بمصر لحل مشكلة المياه.

* إحالة العضو المنتدب بـ «إيجوث» للجنايات لاتهامه بالكسب غير المشروع.

* اتحاد الكرة يوافق علي تفعيل استقالة حازم وسحر الهواري.