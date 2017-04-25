الخرطوم - أ ف ب

اتهم جهاز الأمن والمخابرات السوداني الاثنين حكومة جنوب السودان باجراء محادثات مع متمردين يحاربون الخرطوم في منطقتين متاخمتين لجنوب السودان، وذلك بهدف “اطالة أمد الحرب” هناك.

وقال الجهاز في بيان ان رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه تعبان دينق وقادة من الجيش عقدوا اجتماعات الاسبوع الماضي مع الحركة الشعبية في شمال السودان التي تقاتل حكومة الخرطوم في جنوب كردفان والنيل الازرق.

وتابع البيان “هذه الاجتماعات تسعى لاطالة امد الحرب في السودان”، مضيفا ان جنوب السودان مستمر في دعم وايواء حركة التمرد السودانية.