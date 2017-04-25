واشنطن - أ ف ب

أقر مجلس الشيوخ الامريكي الاثنين بسهولة تعيين سوني بيرديو كوزير للزارعة، ما يملأ بعد تأخير طويل أحد آخر المراكز القليلة الشاغرة في حكومة الرئيس دونالد ترامب.

وحصل بيرديو (70 عاما)، ابن المزارع الذي نشأ في مزرعة للابقار وشغل لفترتين منصب حاكم ولاية جورجيا، على تأييد كبير من أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي في مجلس الشيوخ لينال 87 صوتا مؤيدا مقابل 11.

وسيتولى بيرديو الجمهوري مسؤولية برامج الغذاء والزراعة في الولايات المتحدة، وهي مهمة ثقيلة حتى في أفضل الاوقات، لذا فان مهمته لن تكون سهلة خاصة مع اقتراح البيت الابيض خفضا بنسبة 21 بالمئة في برامج وزارة الزراعة.