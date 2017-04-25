أخبار مصر - ايمان صلاح الدين

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ان مصر قد تحصل على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي خلال ٤ أشهر.

جاء ذلك خلال مقابلة تليفزيونية مع شبكة بلومبرج الامريكية، على هامش زيارتها لولاية نيويورك.

وذكرت ان الحكومة مهتمة بالمشروعات التى ستوفر فرص العمل فى الايام المقبلة، والاولوية للأعمال التى تحقق استدامة فى توفير فرص العمل، لتحقيق نمو شامل مستدام.

واشارت الى ان الاستثمار في قطاع الطاقة على راس اهتمامات الدولة خاصة الطاقة المتجددة.

وردا على سوْال عن وضعية السياحة، اكدت ان السياحة بدأت تعود موخرا بشكل واضح وهو ما يؤكده وزير السياحة.