دمشق - أ ش أ

عزز الجيش السوري وجوده في ريف حماة الشمالي، حيث استعاد بلدات المصاصنة وزور الحيصة وزور الطيبة من مسلحي “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا) بهجوم قتل فيه نحو 300 مسلح من التنظيم.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء الإثنين عن مصدر عسكري سوري قوله إن بين القتلى الإرهابيين “علي العبود، الزعيم العسكري لما يسمى بفيلق أجناد الشام”.

وأضاف المصدر العسكري أن العمليات العسكرية في المنطقة أسفرت عن تدمير 20 سيارة متنوعة ومستودعي ذخيرة ودبابتين تابعة لـ”النصرة”.

وكان الجيش السوري أعلن فرض سيطرته على 80 بالمائة من أراضي ريف حماة الشمالي، بعد أن استعاد مدينتي طيبة الإمام وحلفايا الاستراتيجيتين وعشرات البلدات المجاورة خلال اليومين الماضيين.

وفي ريف حماة الجنوبي أحبطت وحدة من الجيش محاولة تسلل مجموعات مسلحة من تنظيم “النصرة” باتجاه نقاط عسكرية للجيش السوري.