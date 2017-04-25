أخبار مصر - سماء المنياوي

سافر مساء أمس الاحد أعضاء منتخب القاهرة للناشئين لكرة القدم الى اليابان للمشاركة في بطولة طوكيو الدولية الثامنة الودية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وحث محمد محمود سويلم وكيل وزارة الشباب والرياضة أبناء المنتخب علي التمسك بالروح الرياضية والمنافسة والمظهر اللائق للحفاظ على إسم ومكانة مصر والعوده بكأس البطولة.

وفِي تصريح لاخبار مصر مساء الاثنين اوضح سويلم ان هذه البطولة تأتي في إطار بروتوكول تعاون بين القاهرة وطوكيو والتي تأتي في إطار تعزيز وإكتساب المهارات التنافسية وبناء الشخصية والتنمية السليمة للاعبي كرة القدم من خلال دوره دولية.

وتشارك بالبطولة الدولية فرق 18 دولة (بكين-بيونس أيرس-القاهره-جاكرتا- لندن- موسكو- نيوساوث ويلز-نيويورك- باريس- روما- سيول- ساوباولو- ايواتي- مياجي- فوكوشيما- ايباراكي).