بيروت - أ ش أ

أعلن الجيش اللبنانى أن ثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية اخترقت مساء الاثنين الأجواء اللبنانية.

وأشار الجيش اللبنانى إلى أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق بعلبك جبيل، كسروان، البقاع الغربي والجنوب، ثم غادرت الأجواء الساعة من فوق البحر غرب الناقورة.

وأوضح البيان أن طائرة مماثلة خرقت الأجواء اللبنانية، من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وبعبدا، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب الناقورة.

وأضاف أن اطائرة الثالثة خرقت الأجواء اللبنانية، من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت من فوق بلدة رميش.