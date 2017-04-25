سانتياجو - أ ف ب

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي مساء الاثنين ان زلزالا بقوة 7,1 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط تشيلي.

وتم تحديد مركز الزلزال امام سواحل مدينة فالبارايسو السياحية على عمق 9,8 كيلومترات، بحسب الجيولوجيين الاميركيين.

وتقع تشيلي في منطق تسمى “طوق النار” التي تحيط بحوض المحيط الهادي ومعرضة لزلازل ونشاط بركاني.

وقد تعرض شمال تشيلي لزلزال بلغت قوته 8,3 درجات وتبعه تسونامي في سبتمبر 2015، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وفي عام 2010 ضرب زلزال بقوة 8,8 درجات تبعه تسونامي ايضا وسط وجنوب البلاد وبلغ عدد الضحايا 500 شخص.