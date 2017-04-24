الخرطوم أ ش أ

اأعلنت الحكومة السودانية موافقتها على فتح مسار إضافي جديد لتوصيل المساعدات الإنسانية لجنوب السودان, عبر الأبيض أويل, لنقل المزيد من المواد الغذائية وتغطية المناطق المتأثرة بالمجاعة في “غرب وشمال” بحر الغزال, لحوالي 300 ألف متأثر من نقص الغذاء.

وقال المفوض العام للعون الإنساني بالسودان أحمد محمد آدم – في بيان صحفي – إنه في إطار تعزيز جهود الحكومة السودانية لدعم توصيل الإغاثة للمتضررين بجنوب السودان وبناء على التوجيهات الرئاسية, صدر قرار بفتح مسار إضافي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأضاف قائلا “المسار يستهدف نقل مزيد من المساعدات الإنسانية من الأبيض بشمال كردفان إلى مدينة أويل بدولة جنوب السودان”.

وأكد أن موجهات رئاسية صدرت بتسهيل إجراءات ترحيل المساعدات الإنسانية لدولة جنوب السودان, والموافقة على شراء برنامج الغذاء العالمي لعدد 60 ألف طن متري من الذرة من السوق المحلية.

ودعا آدم, المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتقديم مزيد من العون لمئات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان المتواجدين في السودان, بجانب تسريع وتيرة عمليات نقل المساعدات قبل فصل الخريف.