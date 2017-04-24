القاهرة - أ ش أ

شهد وزيرا الآثار الدكتور خالد العناني والثقافة حلمي النمنم, توقيع مذكرة تفاهم مشترك مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري, وذلك بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

واكد رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمود عفيفي- في تصريح اليوم الاثنين- إن المذكرة جاءت بهدف التنسيق بين الوزارة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري من أجل إدارة وتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات بين الجانبين في سبيل حفظ وحماية الآثار وتسجيلها وتطويرها, وكذلك المنشأت ذات القيمة المميزة والمسجلة طبقا للقانون رقم 144 عام 2006, وأيضا تنظيم وإدارة القيم الجمالية للشكل الخارجي للأبنية والفراغات العمرانية حولها والحد من التلوث البصري.

وأضاف عفيفي أن توقيع هذه المذكرة يؤكد حرص وزارة الآثار على التعاون مع الجهات المعنية بما يعود بالنفع على المواقع الأثرية وحمايتها وصيانتها, كما يشير في الوقت ذاته إلى تضافر كل الجهود من أجل إظهار المواقع الأثرية بالشكل اللائق بها.

من جانبه, أشار مدير عام القاهرة التاريخية محمد عبد العزيز إلى أنه يأتي من بين بنود المذكرة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الآثار والجهاز لإعداد مشروع اتفاقية مستقل لمشروعات تطوير عدد من المواقع, وهي مشروع التنسيق الحضاري لمنطقة سور مجرى العيون وهضبة الأهرام بنزلة السمان, وقلعة صلاح الدين, ومعبد إسنا, ومدينة رشيد, ومنطقة أخميم.