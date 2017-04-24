اخبار مصر -وكالات

سيواصل مغني البوب التشيكي، كاريل جوت، العروض الغنائية بعد القيام بعدة عمليات جراحية.

ووفقا للمنتجة، أنيتا شتولتسوفو، التي تعمل معه، فقد اضطر الفنان، كاريل جوت، لمغادرة المسرح بسبب مرض السرطان.

وأضافت شتولتسوفو: “كاريل جوت تغلب بنجاح على مشاكل صحية خطيرة، وأكد على أنه سيقدم حفلا كبيرا، يوم 31 مايو، في مسرح هيبرنيا براغ”.

حيث سيقوم المغني بأداء أعماله في الحفل المسمى “كاريل جوت لا يزال حيا”، ومن المقرر أن تكون المطربة الشعبية، إيفا بيلاروفا، وإيلونا تشاكوفا، من بين الحضور.

يذكر أن جوت، البالغ من العمر 77 عاما، أحد المطربين التشيكيين الأكثر شهرة. حصل على لقب “ملك موسيقى البوب ​​التشيكي” و”العندليب التشيكي”، حيث سجل أكثر من 2500 أغنية باللغات التشيكية والروسية والألمانية والسلوفاكية.