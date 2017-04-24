واشنطن-رويترز

شارك آلاف العلماء والأشخاص في مسيرات بالولايات المتحدة وخارجها تتزامن مع (يوم الأرض) وصفها منظموها بأنها “احتفال” بالعلم في مواجهة التجاهل المتزايد للمعارف القائمة على الأدلة والبراهين.

وشهدت المسيرات إلقاء كلمات لباحثين وخبراء في مجال البيئة فضلا عن عروض موسيقية في متنزه (ناشونال مول) بواشنطن.

وشهدت مئات المدن والبلدات من بوسطن إلى سيدني باستراليا مسيرات واحتفالات حيث حمل المشاركون لافتات مثل “لا يوجد كوكب بديل” و”فلنجعل العلم عظيما مرة أخرى” على غرار تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بأن “يجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى”.

ومثلت المسيرات تطورا جديدا لأنشطة يوم الأرض التقليدية وأشار موقع المسيرات على الإنترنت إلى أنها استهدفت إعادة التأكيد على “الدور الحيوي الذي يلعبه العلم في ديمقراطيتنا”.

وقال كريس تايلور (24 عاما) “من المهم أن نظهر لتلك الإدارة أننا نهتم بالحقائق”. وشارك تايلور الذي حضر مبكرا مع حشد مؤلف من نحو 15 ألف متظاهر في عدة حلقات نقاشية عن موضوعات مثل التغير المناخي ونوعية المياه واستدامة الغذاء.

وقال تايلور الذي يسعى للحصول على درجة الدكتوراه في علوم الإنسان الآلي من جامعة جورج ماسون في ولاية فيرجينيا “يبدو أنهم لا يهتمون في الحقيقة بالنمو الاقتصادي ولا بابتكار تكنولوجيا جديدة لكن فقط خدمة المؤسسات العملاقة”.