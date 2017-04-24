أخبار مصر- حمودة كامل

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بإعادة الإنضباط إلي شوارع الإسكندرية للحفاظ على هيبة الدولة وانفاذ القانون، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وإشغالات الطريق، وجميع التعديات على حرم الطريق العام والمتسببة في إعاقة حركة المرور والمارة، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة، وسيتم المحاسبة الفورية علي أي تقصير في ذلك، مشيرا إلي ضرورة أن يشعر المواطن بالتواجد القوي للدولة.

حيث شن حي العامرية أول حملة إزالة مكبرة واسعة أسفرت عن تنفيذ عدد ١٤٩ قرار إزالة، واستمرت علي مدار ثلاث أيام بدءا من السبت؛ وذلك لإزالة ورفع كافة اشغالات الطريق والباعة الجائلين بشارع الجمهورية وتفرعاته وميدان الجمهورية حول أسوار مربع المدارس وسور المطاحن، وكذا شارع سوق الغنم وموقف الأتوبيس القديم وامتداد شارع البردويل.

وفي السياق نفسه وجه المحافظ رئيس حي العامرية أول بتوفير أماكن بديلة للباعة الجائلين وفقا للقانون لمنع عودة الباعة الجائلين إلى المناطق التي تمت إزالتهم منها مره أخرى، حيث تم توفير مكان ملائم وتجهيز باكيات جديدة لهم بشارع البردويل، كما تم التنبيه علي الباعة الجائلين واعطاءهم مهلة أكثر من شهر قبل تنفيذ الحملة للانتقال الي المكان البديل.

وجاءت الحملة بحضور اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني رئيس حي العامرية أول، وحكمدار غرب الاسكندرية، وقوات الأمن، والجهات المعنية