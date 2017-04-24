القاهرة - أ ش أ

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تربعه علي صدارة جدول الدوري الممتاز بعدما حقق فوزا على ضيفه فريق طنطا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين باستاد السلام في ختام مباريات الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.

أحرز هدف الأهلي والمباراة الوحيد الإيفواري سليماني كوليبالي في الدقيقة 36 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبدأ حسام البدري اللقاء بتشكيل مكون من شريف إكرامي في حراسة المرمي، وأمامه الرباعي محمد نجيب وسعد سمير وأحمد فتحي وعلي معلول، وفي خط الوسط: حسام غالي وحسام عاشور وميدو جابر وعبدالله السعيد وأجايي، وفي الهجوم سليماني كوليبالي.

وشهدت الدقائق الخمسة الأولى حالة من الهدوء وسط استحواذ من جانب لاعبي النادي الأهلي ومحاولة خلق فرصة من خلال التمريرات الأرضية لكن دون جدوى.

وشهدت الدقيقة السابعة، أولى هجمات نادي طنطا عن طريق تسديدة قوية للغاني جوزيف مهاجم الفريق، لكنها تعلو عارضة شريف إكرامي.. وبعدها بدقيقة سدد عبد الله السعيد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 11 سدد السعيد مرة أخرى كرة مباشرة عادت من أقدام مدافع نادي طنطا على حدود منطقة الجزاء لكنها تمر بجوار القائم أيضا.

وفي الدقيقة 19 سدد حسين حلمي لاعب طنطا تسديدة قوية على مرمى شريف إكرامي من خارج منقطة الجزاء تمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة 24، أهدر اجايي فرصة محققة بعد عرضية من علي معلول بقدمه اليمنى من الجانب الأيسر، تمر من اللاعبين وحارس طنطا وتذهب لأجايي الذي أهدرها بغرابة شديدة.

وفي الدقيقة 36 ينجح الإيفواري سليماني كوليبالي في تسجيل هدف الأهلي الأول، بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وعقب الهدف حاول طنطا الضغط على الأهلي في محاولة لإدراك التعادل لكن دون خطورة حقيقية على المرمى، وفي المقابل حاول الأهلي تعزيز تقدمه قبل نهاية الشوط الأول لكن محاولته باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف لكوليبالي.

وجاءت بداية الشوط الثاني هجومية لفريق طنطا، حيث شهدت الدقيقة 47 فرصة خطيرة لطنطا بعد عرضية متقنة من دينيس من داخل منطقة الجزاء ناحية اليمين ولكن لم يقابلها أحد وتخرج رمية تماس.

وفي الدقيقة 57 يسدد عبد الله السعيد تسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء وتمر أعلى مرمى طنطا.

وفي الدقيقة 61 يهدر حسام غالي فرصة الهدف الثاني للأهلي بعد انطلاقة لعبد الله السعيد ليصل لمنطقة الجزاء ويمررها لغالي ويسددها بطريقة غير متقنة وتمر فوق مرمى إسلام طارق حارس طنطا.

وفي الدقيقة 66 شهدت هجمة للأهلي بعد تمريرات بين السعيد وكوليبالي تنتهى بتسديدة السعيد داخل منطقة الجزاء وتمر أعلى مرمى طنطا.

وفي الدقيقة 73 تسديدة رائعة لكوليبالي من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية ولكن تخرج ركنية بعد تصدي حارس طنطا لها.

وفي الدقيقة 77 يجري البدري التغير الأول للأهلي بنزول كريم نيدفيد بدلا من ميدو جابر، وفي الدقيقة 82 تسديدة قوية من نيدفيد من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ويتصدى لها حارس طنطا وتخرج إلى ضربة ركنية.

وفي الدقيقة 85 يجري الأهلي تبديله الثاني بنزول أحمد حمودي وخروج أجايي، ثم يتبعه بخروج لعبدالله السعيد ونزول صالح جمعة.

ويحاول طنطا الضغط على الأهلي في الدقائق الأخيرة لإدراك هدف التعادل ولكنه اصطدم بدفاع الأهلي وحارسه إكرامي، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي على طنطا بهدف نظيف.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 67 متربعا على صدارة جدول الدوري وبفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه مصر المقاصة، بينما توقف رصيد طنطا عند 24 نقطة في المركز الـ14 بترتيب جدول الدوري الممتاز.