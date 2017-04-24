أخبار مصر- حمودة كامل

افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمدينة العلمين اليوم وحدة صحية ومعهد أزهري بقرية سيدي عبد الرحمن وذلك برفقة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح.

وقد بلغت تكلفة الوحدة الصحية 6 ملايين جنيه وتتضمن الوحدة أقسام استقبال وطوارئ ، أسنان، باطنة ، تنظيم أسرة، مكتب صحة ، و معمل،كما بلغت تكلفة المعهد الأزهري 7 ملايين جنيه والمقام بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين، وذلك بتمويل من سيدة الأعمال السعودية مي القصبي.

وأكدت والي حرص الوزراة على دعم المشروعات الاجتماعية والتنموية ، وأن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من البرامج منها برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة الذي دخل مختلف المحافظات بهدف مساعدة الفئات الأولى بالرعاية حيث يتم صرف دعم نقدي شهري للأسر من محدودي الدخل وكبار السن وذوي الإعاقة والأيتام.

وقدم محافظ مرسى مطروح اللواء علاء ابو زيد الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي ولسيدة الأعمال السعودية التي ساهمت في إقامة المعهد الأزهري و الوحدة الصحية لخدمة أهالي مدينة العلمين تعليمياً وصحيا، وأهدى المحافظ غادة والي درع تكريم الجمعيات الأهلية لجهود الوزارة فى تنفيذ مبادرة “مستقبلنا فى أيدينا” لتمكين الشباب للمحليات والشأن العام.