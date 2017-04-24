اخبارمصر- غباشى خيراللة

بعث اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 35 لتحرير سيناء .

كما أرسل المحافظ برقيات مماثلة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء أ.ح أيمن عبدالحميد عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء أ.ح السيد عبدالفتاح سالم حرحور محافظ شمال سيناء .