بنها - أ ش أ

يتفقد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف ووزير القوى العاملة محمد سعفان، غدا /الثلاثاء/، مصانع (وظيفتك جنب بيتك) بقرية المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر التابعة لمحافظة القليوبية، بحضور المحافظ اللواء محمود عشماوي، ومحافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، ومحافظ الغربية اللواء أحمد صقر، ومحافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، ومحافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، ومحافظ الدقهلية الدكتور أحمد شعراوي.

وقال محافظ القليوبية – في بيان اليوم /الاثنين/ – إن وزير التنمية المحلية سوف يعقد اجتماعا موسعا مع المحافظين، لبحث أهم الموضوعات المتعلقة بالعمل التنفيذي.