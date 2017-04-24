ذكرى تحرير سيناء يوم عزة وكرامة وفخر لكل المصريين 2017/04/24 - 21:10 ذكرى تحرير سيناء يوم عزة وكرامة وفخر لكل المصريين2017-04-24T21:10:42+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة ماكرون ولوبن يواصلان حملتهما الإنتخابية إستعداداً للجولة الثانية من إنتخابات رئاسة فرنسا شكري يلقى كلمة مصر أمام المؤتمر الوزاري الأول لتدشين منتدى الحضارات القديمة جهود ضبط الأمن بالمحافظات وزير التموين يفتتح موسم حصاد القمح في محافظة بني سويف البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين المضربين بسجون الإحتلال رئيس الوزراء يعقد إجتماعاًً مع أعضاء الإتحاد العام لعمال مصر
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