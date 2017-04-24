أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ حمودة كامل

إنطلاقا من أن الرياض والقاهرة هما جناحا الأمة العربية.. تكدرهما همومها .. ويفرحان لنجاحاتها.. تكمن الأهمية القصوى للقمة السعودية المصرية التى استضافتها الرياض أمس واختتمها الرئيس السيسى اليوم عائدا إلى أرض الوطن .. قمة تنوعت ملفاتها بين مكافحة الإرهاب ومجابهة كل محاولات التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية.. والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة قادما من الرياض

كما يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى للشباب، الذى تستضيفه مدينة الإسماعيلية على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من غدا الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء

السيسي يشهد غدا فعاليات المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية

ويصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين قرارا بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث يكون تابع لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويكون هو الجهة المعنية بتنمية تلك المشروعات

إسماعيل: إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

كما التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بحضور وزير القوى العاملة، ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر

رئيس الوزراء يلتقي مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر

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وإلى بني سويف.. حيث افتتح الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين موسم جني القمح، بمحافظة بني سويف بحضور المحافظ المهندس شريف حبيب ​،​ والقيادات السياسية والتنفيذية والشعبية

بالصور .. افتتاح موسم حصاد القمح ببني سويف

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وإلى مطروح.. حيث افتتحت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة

بالفيديو.. وزيرة التخطيط تفتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمطروح

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ونطير إلى اليونان لنتابع نشاط وزير الخارجية الذي توجه إلى أثينا للمشاركة في المؤتمر الوزاري الأول لتدشين منتدي الحضارات القديمة، حيث التقى سامح شكري وزير الدفاع بانوس كامينوس بمقر وزارة الدفاع اليونانية ظهر اليوم الاثنين

شكري يبحث مع وزير الدفاع اليوناني جهود مكافحة الارهاب

كما التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الإثنين 24 الجاري مع نظيره وانغ يي وزير خارجية الصين على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الأول لتدشين منتدى الحضارات القديمة

الصين ترحب بمشاركة مصر في اجتماع مبادرة طريق الحرير

كما عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاءً مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس

بالصور.. تسيبراس يؤكد تضامن اليونان مع مصر فى حربها ضد الارهاب

وإلى سيناء.. حيث تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى توجيه ضرباتها للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء

بالصور.. مقتل تكفيريين اثنين وضبط 5 مشتبه بهم وتدمير 15 وكرا للارهابيين

وهيئة الرقابة الإدارية تكشف عن تورط عدد من أصحاب الشركات الخاصة والاستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد واستلام مواسير غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى لمنطقة القاهرة الجديدة بما يحمل الدولة أضرار مادية بلغت حوالى 3 مليار جنيه

“الرقابة الادارية” تكشف فسادا بـ 3 مليار جنيه في خط مياة القاهرة الجديدة

كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسئول قسم الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي لمحافظة الدقهلية عقب تقاضيه 24 الف جنيه رشوة من أحد واضعى اليد على قطع اراضى لتحرير عقود ملكية له

ضبط مسئول بالإصلاح الزراعى لتقاضيه رشوة 24 ألف جنيه

ومن أهم الأحكام الصادرة اليوم.. ما قررته محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إحالة أوراق 20 متهما إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في القضية المعروفة بـ مذبحة كرداسة

إحالة أوراق 20 متهما في “مذبحة كرداسة” للمفتي

وبمناسبة احتفالات بمصر بعيد تحرير سيناء.. نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي اليوم الاثنين على صفحته الرسمية بالفيسبوك عددا من مقاطع الفيديو بعنوان “ويتواصل البناء”

المتحدث العسكري ينشر فيديو “ويتواصل البناء”

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كما نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، فيلم سيناء أرض الأمجاد، يتناول تاريخ سيناء والمعارك التى دارت بها على مدار التاريخ والانتصارات التي تحققت على ترابها

فيلم «سيناء أرض الأمجاد» يوثق الانتصارات على أرض الفيروز

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وإلى الكويت.. حيث أكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، في العظة التي ألقاها تحت عنوان (المحبة) – بكاتدرائية (القديس مارمرقس الرسول) بمناسبة زيارته الأولى للكويت – أنه يجب أن نحب كل الناس حتى الذين يختلفون معنا

البابا تواضروس: يجب أن نحب كل الناس حتى الذين يختلفون معنا

كما أقام نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح مأدبة غداء ظهر اليوم الأثنين على شرف البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق بدار الأوبرا الكويتية بمناسبة زيارته الحالية للكويت

مأدبة غداء على شرف البابا تواضروس بالكويت

ودوليا.. فرضت الولايات المتحدة “عقوبات واسعة” على مسؤولين في الحكومة السورية ردا على هجوم بغاز السارين على مدنيين اتهمت واشنطن دمشق بشنه في وقت سابق من هذا الشهر

واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين سوريين مرتبطين بالاسلحة الكيميائية

وتعارض الصين تماما اقامة مستوطنات يهودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنها تحترم تماما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 فى هذا الصدد، متعهدة بأنها لن ترسل عمال صينيين ليعملوا فى أية مستوطنة يهودية فى الضفة الغربية

الصين تتعهد بعدم ارسال عمالها الي أية مستوطنة يهودية فى الضفة الغربية

وإلى سباق انتخابات الرئاسة الفرنسية.. كشفت نتائج المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية عن حصول مرشح الوسط ايمانويل ماكرون على نسبة 24.01% من الأصوات ، في حين نالت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن 21.30%

ماكرون يحصد 24,01% ولوبن 21,30% في الانتخابات الفرنسية

وحول إضراب الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.. أكد الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة ، السفير سعيد أبوعلي، أن الجامعة العربية تتابع عن كثب ما يستجد بشأن الاسرى الفلسطينيين الذي أعلنوا إضرابهم المفتوح عن الطعام في “معركة الحرية والكرامة” لليوم الثامن على التوالي، والبالغ عددهم أكثر من 1500 أسير

الجامعة العربية تتابع إضراب الأسرى الفلسطينيين

فيما أكد البرلمان العربي تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام أيضا

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واقتصاديا.. تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين بنحو 6 جنيهات

جرام الذهب يتراجع 6 جنيهات

كما أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للفرنشايز طارق توفيق أن مصر استطاعت مؤخرا الفوز بمنصب سكرتارية المجلس العالمي للفرنشايز بالانتخاب, وهو ما يؤهلها لوضع السوق المصرية أمام أعين المستثمرين الدوليين لجذب استثمارات جديدة وفتح مجالات أخرى للاستثمار والتجارة

مصر تفوز بمنصب سكرتارية المجلس العالمي للفرنشايز

ورياضيا.. اقتنص فريق الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز بعدما حقق انتصارا ثمينا على فريق المصري البورسعيدي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة ال`25 من الدوري الممتاز

الزمالك يفوز على المصري بهدف نظيف ويصعد للمركز الثالث

وعن تفوق قدماء المصريين في العلوم المختلفة جاءت ندوة المجلس الأعلى للثقافة مساء الاحد لتستضيف الدكتور وسيم السيسي الطبيب وعالم المصريات ليتحدث حول الطب عند الفراعنة

نوبل للفراعنة

#اخبار_مصر #egynewsد. حافظ شمس الدين: الفراعنة يستحقون جوائز نوبل Geplaatst door ‎اخبار مصر egynews.net‎ op maandag 24 april 2017

وفيما يلي أهم ما جاء من اخبار

الأزهر يهنئ السيسي وصدقي صبحي بالذكرى الـ 35 لتحرير سيناء

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنىء الرئيس ووزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء

بالصور.. وزير الداخلية يستقبل أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية

“الرقابة الادارية” تكشف فسادا بـ 3 مليار جنيه في خط مياة القاهرة الجديدة

بالصور.. مقتل تكفيريين اثنين وضبط 5 مشتبه بهم وتدمير 15 وكرا للارهابيين

محافظ جنوب سيناء يكشف عن مقترح بإنشاء “شرم الشيخ الجديدة”

“الرقابة الادارية” تكشف فسادا بـ 3 مليار جنيه في خط مياة القاهرة الجديدة

رئيس الوزراء يلتقي مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر

مصر تجدد إلتزامها بمبادىء عدم الانحياز

جامعة الأزهر تنفى تعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان

فيلم «سيناء أرض الأمجاد» يوثق الانتصارات على أرض الفيروز

ماكرون يحصد 24,01% ولوبن 21,30% في الانتخابات الفرنسية

الجامعة العربية تتابع إضراب الأسرى الفلسطينيين

موسكو لا تستبعد امكانية وقوع حادثة ملفقة لاستعمال الكيميائي بسوريا

المؤشر الرئيس للبورصة يقتنص مكاسب ضعيفة ..والسبعيني يهبط

ناسداك يفتح على مستوى قياسي مرتفع وسط صعود السوق

الزمالك يفوز على المصري بهدف نظيف ويصعد للمركز الثالث

متعب يشارك فى مران لاعبي الأهلي الغائبين امام طنطا