باريس -رويترز

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم الاثنين نقلا عن تقرير لوزارة الزراعة الإيرانية إن إيران أعلنت تفشي سلالة (إتش5إن1) شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور وسط بط في منزل بشمال البلاد.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن التفشي أسفر عن نفوق عشرة طيور من بين قرابة 230 طائرا في المجمل بمنزل في مدينة محمود اباد على ساحل بحر قزوين. وجرى إعدام باقي الطيور.

كانت إيران أعلنت العام الماضي عن تفشي سلالة أخرى شديدة العدوى من المرض وهي (إتش5إن8).