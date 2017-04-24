واشنطن, (أ ف ب

فرضت الولايات المتحدة “عقوبات واسعة” على مسؤولين في الحكومة السورية ردا على هجوم بغاز السارين على مدنيين اتهمت واشنطن دمشق بشنه في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب ما اعلنت وزارة الخزانة الاميركية.

وأمرت الوزارة بتجميد جميع الاصول في الولايات المتحدة التي تعود ل271 موظفا في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا وحظرت على أي فرد أو شركة اميركية التعامل مع هؤلاء الموظفين. والمركز مسؤول عن انتاج اسلحة كيميائية تعتقد واشنطن انها استخدمت في الهجوم وكذلك وسائل اطلاقها، بحسب البيان.