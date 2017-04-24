القاهرة أ ش أ

أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للفرنشايز طارق توفيق أن مصر استطاعت مؤخرا الفوز بمنصب سكرتارية المجلس العالمي للفرنشايز بالانتخاب, وهو ما يؤهلها لوضع السوق المصرية أمام أعين المستثمرين الدوليين لجذب استثمارات جديدة وفتح مجالات أخرى للاستثمار والتجارة.

وأوضح توفيق – في بيان للجمعية اليوم الاثنين – أن المنصب يتيح لمصر عالميا التركيز على نقاط القوة وشرح مميزات الاستثمار في مصر والتعريف بكل القوانين التي تلزم أي مستثمر جديد.

وأشار إلى أن انتخاب مصر سكرتيرا للمجلس العالمي للفرنشايز جاء بتصويت 33 دولة من إجمالي 38 دولة ممثله في هذا الاجتماع, مما يعكس أهمية مصر في هذا المجال, علما بأن المجلس العالمي للفرنشايز يضم 45 دولة.

وقال توفيق إن الجمعية المصرية للفرنشايز سوف تقيم معرضها الخامس عشر السنوي للمانحين للعلامات التجارية بنظام حق الامتياز التجاري (الفرنشايز) في الفترة من 10 إلى 12 مايو المقبل بالمبنى اليوناني التابع للجامعة الأمريكية بوسط البلد.

وأضاف أن المعرض هذا العام يتميز بإقبال العديد من المجالات التجارية للاستفادة من نظام الامتياز التجاري, منها التعليم والتكنولوجيا والمكتبات وتعليم اللغات إضافة إلى المجالات المعتادة التي تتوسع في السوق المصرية عامkا بعد عام مثل المطاعم والكافيهات والملابس وأدوات التجميل وغيرها, كما أن هذا العام يشهد إقبالkا لماركات تجارية من السعودية والمغرب.

وأكد توفيق أن السوق المصرية سوق كبيرة, لما بها من مستهلكين يفوقون ال`90 مليون, مما يحفز على نمو تلك المشروعات بسرعة وبخطى ثابتة, متابعا أن نجاح تلك المشروعات يتوقف على الالتزام بالتعاقدات وتنفيذ كل تعليمات المانح, مشيرا إلى أن كل المجالات يمكن أن تصبح مشروعات فرنشايز طالما توافر بها سبل الإدارة السليمة والاستمرارية

في النجاح.

ونوه بأن الجمعية بصدد تقديم طلب لاستضافة اجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز في مصر, وهي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ منح مصر عضوية المجلس.