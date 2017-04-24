القاهرة - أ ش أ

أبدى سيمون برومبايس المستشار الثقافي للسفارة الألمانية بالقاهرة، سعادته وترحيبه بالبطولة الكروية التي ينظمها النادي الأهلي، بالتعاون مع السفارة وبمشاركة 13 سفارة في مصر، باعتبارها حدثا كبيرا في مجالي الدبلوماسية والرياضة، إذ إنها تجمع الأسرة الدبلوماسية في الدولة المضيفة مصر حول حب الساحرة المستديرة.

وأعرب برومبايس – في تصريح اليوم الاثنين – عن اعتزاز وحماس السفارة الألمانية، كونها طرفا مشاركا في هذا الحدث، بجانب النادي الأهلي الذي عرض تنظيم هذه البطولة، استنادا على خبرته وتجربته الطويلة والثرية، مؤكدا امتنانه للنادي الأهلي ولجميع الجهات المصرية، لدعمها لهذا الحدث حتى يخرج في صورة لائقة ورائعة.

ويعقد النادي الأهلي يوم الخميس المقبل، مؤتمرا صحفيا حول البطولة التي تبدأ يوم 5 حتى 19 مايو المقبل ، ويشارك فيها دبلوماسيون من سفارات ألمانيا وإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا وأوكرانيا، والهند وفيتنام، وإيطاليا واليابان وإسبانيا، إلى جانب فريق يمثل الأمم المتحدة، وفريق يمثل وزارة الخارجية المصرية.

ويشهد المؤتمر إجراء قرعة البطولة، وتوزيع الزي الخاص بها، ومراسم وتفاصيل حفلي افتتاح وختام البطولة.

وقد رحب النادي الأهلي باستضافة هذه البطولة في فرع النادي بالشيخ زايد، اقتناعا بدبلوماسية كرة القدم، واحتراما لهذه المبادرة التي أطلقتها السفارة الألمانية بالقاهرة.