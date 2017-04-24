القاهرة-اخبار مصر

إستقبل مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الأمريكية بمصر وذلك قبل توجههم إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى إطار زيارتهم السنوية لطرح فرص الإستثمار الواعدة فى مصر وكيفية الإستفادة منها .

وإستعرض وزير الداخلية خلال اللقاء الوضع الأمنى الراهن وأهم القضايا والأحداث الجارية على الساحتين المحلية والدولية ومدى تأثيرها على الأوضاع الأمنية فى البلاد .

وأوضح عبد الغفار أن الإرهاب أصبح مشكلة تعانى منها العديد من دول العالم وهو ما يستلزم تضافر جهود المجتمع الدولى لمواجهة ذلك الخطر الداهم الذى أصبح آفه يجب إجتثاثها وتجفيف منابعها حرصاً على أمن المجتمعات وإستقرارها ، كما شرح سيادته الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية والتى تهدف فى أحد مرتكزاتها إلى توفير المناخ الآمن للإستثمار وجذب رؤوس الأموال والإستثمارات الأجنبية دعماً لحركة التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد .

أكد الوزير حرص أجهزة الأمن المصرية على الإرتقاء بمختلف الخدمات الأمنية التى تقدم للمستثمرين فى أنحاء الجمهورية والإستعانة بأحدث التقنيات المتطورة فى هذا الصدد .

ومن جانبهم قام أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بشرح طبيعة مهمة “بعثة طرق الأبواب” المزمع القيام بها فى إطار توطيد العلاقات الإستراتيجية وتوسيع التبادل التجارى والإقتصادى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، كما إستفسر أعضاء الغرفة عن بعض القضايا الأمنية المثارة إعلامياً وإستمعوا إلى رؤية السيد وزير الداخلية حيالها .

وفى نهاية اللقاء أعرب أعضاء الغرفة التجارية عن شكرهم وتقديرهم لما تبذله أجهزة الأمن المصرية فى الفترة الحالية من جهود وتضحيات من أجل دعم مناخ الأمن والإستقرار فى ربوع البلاد .