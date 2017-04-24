القاهرة - وزارة الداخلية

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا أن المدعو “سمير م.ى” سن 47 مقيم بدائرة مركز ملوى بالمنيا، السابق إتهامه يقوم بإخفاء كمية من الأسلحة بمسكنه خاصة بعناصر إجرامية شديدة الخطورة بالبؤر الإجرامية بناحية نازلة البدرمان دائرة مركز ديرمواس والتى تم إستهدافها من قبل بحملة أمنية مكبرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (2 بندقية آلية– 41 طلقة لذات العيار) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات.