بكين - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ، حرص الصين على الحفاظ على استقلال وسيادة ووحدة الأراضي العراقية ودعمها لجهود العراق في مكافحة الإرهاب.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية انه جاء ذلك خلال لقاء وانغ مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري اليوم على هامش مشاركته في المنتدى الدولي لدول الحضارات

القديمة في اليونان.

ونوه وانغ بما تقدمه العراق من مساهمة هامة في الكفاح الدولي ضد الإرهاب، وشدد على استعداد الصين لمواصلة المشاركة بنشاط في إعادة بناء الاقتصاد العراقي. كما أشاد بالعلاقات والثقة المتبادلة بين البلدين وبدعم العراق لمبادرة “الحزام والطريق”.

ومن جانبه شكر الجعفري الصين على مساندتها لجهود العراق في مكافحة الإرهاب واكد أن حملة العراق لتحرير الموصل من داعش دخلت المرحلة النهائية وأن النصر في الحرب ضد الجماعة الإرهابية قريب، معربا عن أمله في أن يقدم المجتمع الدولي المزيد من العون لبلاده في جهودها.

وأعلن إن بلاده تتطلع إلى مشاركة الصين النشطة في إعادة بناء الاقتصاد العراقي للتمكن من استعادة الاستقرار والدفع بمسيرة التنمية الوطنية في أقرب وقت ممكن.