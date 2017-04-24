اخبار مصر - وفاء صلاح

استقبل عصام البديوي محافظ المنيا السيدة عائشة أحمد عثمان،الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لهذا العام، وسلمها شيكا بمبلغ خمسون ألف جنيها مقدم من رئاسة الجمهورية تكريمًا وتقديرًا للأمهات المثاليات.

أكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي تتويجا لرحلة كفاح هذه السيدة التي تعتبر نموذجا مثاليا للأم المصرية العظيمة ودور الأمهات في خدمة المجتمع والوطن

يذكر أن السيدة عائشة عملت بالتجارة لمدة 27 عاماً بعد أن توفى زوجها وترك لها طفلين ومعاش شهري قدره 81 جنيها وبسبب عدم تلبية متطلبات المعيشة بمعاش زوجها لجأت للعمل من خلال التجارة في العديد من الأشياء حتى يتفرغ نجليها للدراسة فقط وتمكنا من الالتحاق بكلية التجارة والتخرج منها وتزوجت ابنتها وحصل ابنها على احد الوظائف.