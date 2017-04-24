القاهرة- أخبارمصر

أمرت نيابة المرج الجزئية،برئاسة المستشار أحمد رضا اليوم الإثنين، بتشريح جثة تاجر خشب يدعي “أ.ح” 31 سنة، بعد انتحاره باستخدام سلاح ناري “بندقيته الآلية” داخل منزله بمنطقة المرج.

تعود تفاصيل الواقعة إلي استغلال المجني عليه غياب أسرته من المنزل، وأطلق النار من بندقية آلية تجاه بطنه، بهدف التخلص من حياته، وبينت التحريات الأولية أن المجني عليه مريض نفسي ويعاني من أزمة نفسية منذ فترة.

واستدعت النيابة زوجة المجني عليه، وشقيقته وعددًا من أفراد أسرته لسماع أقوالهم بالواقعة.