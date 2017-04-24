نيويورك -رويترز

انضمت مذيعة تلفزيونية تدعى اليسين كاميروتا إلى زميلات أخريات في قناة فوكس نيوز فى اتهام رئيسهن السابق روجر ايلز بانتهاج سلوك غير لائق والتحرش الجنسى بهن .

وأضافت كاميروتا خلال مقابلة أن آيلز قال إنه ربما يجب أن “يعرف كل منا الآخر بصورة أفضل” في فندق إذا أرادت أن تنجح في فوكس نيوز.

وقالت “أيقنت آنذاك أنني لن أذهب أبدا إلى هذا الفندق تحت أي ظرف لكن لم أعرف ما يعنيه هذا بالنسبة لي أو لمستقبلي المهني”.

من جانبها اعلنت سوزان إيستريش محامية آيلز “لم ينخرط السيد آيلز قط في المحادثات غير اللائقة التي تدعي الآن أنها حدثت وينفي بشدة هذه الرواية الخيالية عن تعاملاتها معه وعن السياسة التحريرية لفوكس نيوز”.

واشارت إيستريش أن كاميروتا كانت قد وجهت خطاب شكر لآيلز في بيان في 2014 عندما تركت فوكس نيوز قائلة إنها كان لها “الشرف أن تتعلم على يديه وإرشاده الآن وفي المستقبل”.مما يتناقض مع اتهاماتها اليوم