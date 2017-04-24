اخبار مصر- شيرين حسين

بحث المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، آليات تقديم الدعم القضائي والقانوني للمصريين بالخارج سواء العاملين أو المقيمين أو السائحين.

يأتي ذلك حرصاً من الحكومة علي رعاية أبنائها المصريين بالخارج ، كما أحتل موضوع الكفالة جانباً كبيراً من اللقاء في إشارة إلي أهمية تقديم الدعم للمصريين في هذا الحالات.

وقد صرح المستشار / خالد النشار مساعد الوزير لشئون مجلس النواب والإعلام إلي أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بمصالح المصريين في الخارج وتقديم كافة أنواع الدعم لهم والتكامل في الأداء الحكومي بين كافة الوزارات المعنية في هذا الشأن والجهات السيادية، مضيفا أن قطاع التشريع بالوزارة يعكف علي إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج .

ومن جهتها اكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة تولي اهمية خاصة الي ضمان الحماية القانونية للمصريين بالخارج في اطار ما تتلقاه الوزارة من شكاوي منها جنائية ومنها اجرائية، مما دفعها للتفكير في الية لتوفير الدعم القانوني المتخصص للمواطنين في الخارج.