باريس -أ.ش.أ

تشارك مصر في معرض باريس للصناعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال السلع التقليدية واليدوية والحرفية و الذي سيقام بأرض المعارض بمنطقة “بورت دو فرساي خلال الفترة من 27 أبريل و حتى 8 مايو 2017 وذلك للمرة الأولى منذ 2008.

وقال جمال فيصل الوزير المفوض التجاري رئيس المكتب التجاري المصري بفرنسا-في تصريح اليوم لوكالة أنباء الشرق الاوسط- إن المشاركة المصرية في المعرض تمت بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمعارض و المؤتمرات و شركة متخصصة في تنظيم المعارض الدولية بفرنسا.

و كشف رئيس المكتب التجاري ان مصر تشارك في معرض باريس للمرة الاولى منذ عام 2008 و ان الجناح المصري سيضم 14 شركة بمعروضات مختلفة مثل منتجات خان الخليلي, أباجورات منتجات زجاجية سجاد يدوي وغيره من الاكسسوارات ولوازم ديكورات المنازل.

و اضاف ان المشاركة المصرية في دورة المعرض هذا العام تركز على المنتجات الحرفية لما لها من إقبال شديد من الجانب الفرنسي و تتماشى كثيرا معه.

و حول اهمية المشاركة المصرية أكد جمال فيصل ان التواجد المصري في المعرض ليس فرصة فقط للتواجد و الاطلاع على كل ما هو جديد من ابتكارات وتكنولوجيا حديثة وسلع متنوعة وجديدة من مختلف دول العالم ولكنه أيضا فرصة لإجراء اتصالات مباشرة مع الشركات العارضة من فرنسا وكل دول العالم.

و اشار الى ضرورة التواجد المصري من جانب القطاع العام والخاص في مثل هذه المعارض التي تقوم على فكرة البيع المباشر للجمهور لاعتبارها فرصة جيدة للبيع المباشر أو عقد صفقات ثنائية في حينه, مع العلم أن هذه المشاركات هي فرصة لتوسيع القطاع التصديري المصري على المستوى الدولي.

و اعتبر المستشار التجاري المصري في باريس أن مصر قادرة على المنافسة ولكنها نحتاج لفرصة التواصل الدائم مع أسواق العالم الخارجي ومثل هذه المعارض تتيح هذه الفرصة كمنتديات للتواصل المباشر والترويج للمنتجات المصرية من خلالها.

و على جانب أخر اشار جمال فيصل الى جهود المكتب التجاري بفرنسا من اجل تمثيل مصالح مصر الاقتصادية والتجارية لدى المنظمات العالمية والاقليمية و تنمية الصادرات المصرية والترويج لها من خلال توفير الفرص التصديرية المختلفة.

و نوه الى الجهود الرامية لترشيد الواردات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج للفرص الاستثمارية المختلفة فى السوق الفرنسي, فضلا عن المساهمة في الترتيب والتنظيم للمشاركة المصرية في المعارض الفرنسية والتي تقام بمختلف القطاعات والمجالات بصورة دورية.

كما تطرق الى المهام الاخرى للمكتب التجاري المصري في فرنسا و المتمثلة في مواجهةالنزاعات التجارية إن وجدت, و الاشراف على اللجان والاتفاقات المختلفة والموقعة بين البلدين, فضلا عن توفير المعلومات الاقتصادية والتجارية الهامة للمؤسسات المصرية المعنية.