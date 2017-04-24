رويترز

سجل المؤشر ناسداك مستوى قياسيا مرتفعا عند الفتح يوم الاثنين مع صعود المؤشرين الآخرين أيضا حيث تنفس المستثمرون الصعداء بعد فوز مرشح الوسط الذي تفضله السوق إيمانويل ماكرون بالجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 212.56 نقطة بما يعادل 1.03 % ليصل إلى 20760.32 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 25.41 نقطة أو 1.08 % ليسجل 2374.1 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 69.55 نقطة أو 1.18 % إلى 5980.08 نقطة.