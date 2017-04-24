لندن - رويترز

أعلن كريج شكسبير، مدرب ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غياب قائد الفريق ويس مورجان والمهاجم اسلام سليماني عن مواجهة مضيفه أرسنال في الدوري بعد غد الأربعاء بسبب الإصابة.

وعاد مورجان الأسبوع الماضي بعد غياب لمدة شهر بسبب اصابة في الظهر في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد ولكنه لم يتمكن من إكمال المباراة بسبب تقلص عضلي.

وتعرض سليماني لإصابة في أعلى الفخذ بينما سيغيب نامباليس ميندي عن المنافسات لنهاية الموسم بعد خضوعه لجراحة في الكاحل.

واكد شكسبير في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين انه لسوء الحظ لن يتمكن ويس مورجان من المشاركة (في مواجهة أرسنال).

وأضاف ان الفريق يأمل في أن يكون غيابه عن مواجهة الأربعاء احترازيا بما يمكنه من المشاركة في مباراة يوم السبت (أمام وست بروميتش البيون).

وحقق ليستر، الذي يحتل المركز 15 في الدوري حاليا، 5 انتصارات في آخر 7 مباريات بالدوري ليبتعد بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.

ورغم ذلك فإن شكسبير اكد إنه ليس متأكدًا من حصيلة النقاط التي ينبغي على فريقه تحقيقها للنجاة من الهبوط ودعا فريقه لمواصلة القتال لتحقيق نتائج ايجابية في آخر 6 مباريات بالدوري.

وتابع انه لسنا بمأمن. حتى إذا ضمنا النجاة يجب علينا السعي للفوز. الروح التنافسية أمر حيوي في كرة القدم. نحتاج ذلك حتى النهاية.