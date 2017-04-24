الطور-أ ش أ

كشف محافظ سيناء اللواء خالد فوده، عن مقترح لإنشاء مدينة شرم الشيخ الجديدة علي مساحة 92 فدانا جنوب المحافظة، حيث يجري التخطيط لها.

وأوضح أنها ستكون بإسكان مختلف وشكل أكثر حداثة وتطورا، حيث ستستوعب مليون مواطن وتقع علي بعد51 كيلو من رأس محمد وستكون مدينة سكنية وإدارية وترفيهية.

جاء ذلك على هامش قيام المحافظ، اليوم الاثنين، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول، يرافقه اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

واكد المحافظ – خلال كلمته – إن الاحتفال بتحرير سيناء بمثابة نصر للأمة، وهذا الاحتفال له فرحة خاصة في قلوب كل المصريين.