القاهرة أ ش أ

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة, فى ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص, تخصص فى انتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين.

وكان ضباط قسم شرطة قصر النيل قد تلقوا بلاغا من المدعو بدوى ح.خ “47سنة مراقب أمن بإحدى الشركات” ومقيم الخصوص بالقليوبية, بأنه حال سيره بدائرة القسم, فوجئ بقيام 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى باستيقافه, والاستيلاء منه على 2000 جنيه وهاتف محمول

عقب إيهامه بأنهم ضباط شرطة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المدعو عاصم ح.ع “28سنة”, والمدعو محمود ج.ع “25سنة” المحكوم عليه فى حكمى حبس جزئى “سرقة تيار كهربائي – إيصال أمانة”, بإجمالى حبس 3 سنوات وشهر, والمدعو مصطفى م.ع “22سنة” المطلوب التنفيذ عليه فى قضية سرقة تيار كهربائى, مقضى فيها بالحبس شهر, وجميعهم مقيمون بشبرا الخيمة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة, أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستأجرة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بقيادة الثانى, وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط, اعترفوا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه, وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

وتم بإرشاد الثالث ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه من المجنى عليه, كما أضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية, وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة, وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم, وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق, ويجرى استكمال مناقشة المتهمين عما ارتكبوه من جرائم أخرى.