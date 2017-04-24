القاهرة -أ ش أ

هنأ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وأكد الأزهر الشريف – في بيان اليوم الاثنين – أن لسيناء مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين على اختلاف دياناتهم، فقد كانت ممر الرسالات الإلهية، ومعبر الأنبياء،

وأرض الحضارات التي يمتد تاريخها إلى أكثر من خمسة آلاف عام.

وأوضح أن الله قيد لها جنودا أبطالا أوفياء عاهدوا الله وأقسموا على بذل أرواحهم الطاهرة لتحرير أرضها من المحتل الغاصب الغشوم، وما زالوا يقدمون أرواحهم فداء

للوطن من عصابات الشر والإرهاب.