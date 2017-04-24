القاهرة - أخبار مصر

قررت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار عبد الرحمن حسام، حبس مدير مكتب تموين بولاق الدكرور أول، واثنين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحرق مكتب تموين بولاق بمساكن كفر طهرمس بالجيزة، وسرقة البطاقات التموينية الإلكترونية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول “مدحت. ي” مدير مكتب تموين بولاق الدكرور أول، ترك باب المكتب مفتوحا عقب إنتهاء أوقات العمل الرسمية، ليتمكن المتهم “صابر. س” صاحب كشك، من الدخول وسرقة البطاقات التموينية، ومن ثم حرق المكتب لإخفاء آثار الجريمة.

أضافت التحقيقات أن المتهم سلم البطاقات المسروقة للمتهم “محمد.ا” بدال تموينى، ليقوم بإجراء عمليات شراء وهمية لسلع تموينية، والاستفادة بفرق دعم السلع المصروفه.

وأقر المتهم الثاني “بدال التموين” بإتفاقه مع مدير المكتب على ترك باب المكتب مفتوح مقابل مبلغ مالى قدره 25 ألف جنيه، ودفع لصاحب الكشك 5 آلاف جنيه، لسرقة البطاقات وحرق المكتب.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الأول وبحوزته 304 بطاقة تموينية إلكترونية بالرقم السرى الخاص بها، والتي سرقها المتهم الثالث من المكتب.