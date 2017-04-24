رام الله - أ ف ب

أعلن نادي الاسير الفلسطيني الاثنين ان الحالة الصحية للقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي “تدهورت بشكل خطير” وذلك في اليوم الثامن للاضراب عن الطعام الذي يشارك فيه أكثر من ألف أسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية.

ومنذ بدء الاضراب في 17ابريل الماضي، حذر مسؤولون فلسطينيون من “الانفجار” في حال تدهور صحة أحد الاسرى المضربين عن الطعام، وتحدث البعض عن خطر اندلاع انتفاضة جديدة في حال وفاة أحد المضربين.

وأشارت أماني سراحنة، المتحدثة باسم نادي الاسير انه على الرغم من هذا “التطور الخطير”، فان البرغوثي (57 عاما) “يرفض تلقي أي علاج”.

وذكر نادي الاسير الفلسطيني ان ادارة سجن الجلمة الذي نقل اليه البرغوثي وتم وضعه فيه في العزل الانفرادي عند بدء الاضراب تحاول الضغط على القيادي الفلسطيني ليقبل الخضوع لعلاج طبي، وحتى كلفت أسرى آخرين بمحاولة اقناعه القبول بذلك.

كان القضاء الاسرائيلي قد أصدر عدة أحكام بالسجن المؤبد على البرغوثي المعتقل منذ 2002 وهو أحد قادة الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005) ورمز مقاومة الاحتلال الاسرائيلي.