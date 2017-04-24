القاهرة -أ ش أ

بعث رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر الدكتور القس أندريه زكى، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء.

وذكر القس زكي في برقيته ” باسمى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء الغالية وعودة آخر شبر من أرضيها المحتلة لحضن الوطن..راجيا أن يمتعكم الله بالصحة والعافية وأن يعيد مثل هذه المناسبات السعيدة على وطننا وشعبنا العظيم بكل خير وبركة، وأن يدعمكم بكل قوة للحفاظ على أمنها واستقرارها”.

كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية أيضا، ببرقيتي تهنئة للفريق أول صبحي صدقي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، هنأهما وأبطال القوات المسلحة بالمناسبة ذاتها، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة على المستويات كافة.