أخبار مصر - ياسمين سنبل

نجح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في الثبات في المنطقة الخضراء في الوقت الذي تراجعت باقي مؤشرات السوق لدى اغلاق تعاملات الاثنين في ظل ضغوط بيعية من قبل الافراد والمؤسسات المحلية وشراء اجنبي وعربي.

صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30 ” نحو 0.3 % ليبلغ مستوى 12583.13 نقطة.

وخسر مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.3 % مسجلا 2002.37 نقطة.

كما تراجع مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان النسبية 0.14 % مسجلا 11734.28 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنحو 0.22 % عند 586.48 نقطة.

وخسر مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.19 % ليبلغ مستوى 1347.01 نقطة.

وقال عادل عبد الفتاح خبير اسواق المال ان جلسة اليوم امتداد للاداء الضعيف للبورصة من حيث قيم التداولات والمؤشرات بسبب الاجازات وغياب الأخبار المحفزة.

واضاف ان ما زاد الامر سوء كسر نقاط دعم هامة مثلما حدث في جلسة امس حيث كسر المؤشر الثلاثيني مستوى 18750 نقطة وهو ما ادى الى تسارع عمليات البيع ليفقد المؤشر نحو 360 نقطة نجح اليوم في استرداد 38 نقطة فقط.

واوضح عبد الفتاح ان الاخبار المتفرقة حول قطاع الاغذية كانت وراء التماسك النسبي للمؤشر السبعيني.

وتوقع عادل عبد الفتاح استمرار الاداء الضعيف للسوق المائل للتراجع الا ان يظهر حدث جوهر أو قوة شرائية.