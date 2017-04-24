الطيران العراقى يدمر ثلاثة أوكار ل “داعش” غرب الموصل
بغداد - أ ش أ
شن الطيران الحربى العراقى اليوم الاثنين هجمات على اوكار انغماسيي تنظيم “داعش” الإرهابى فى قضاء تلعفر غرب الموصل .
وذكرت خلية الإعلام الحربي العراقى أن الطائرات الحربية العراقية من طراز “ئ16″، شنت غارات على اوكار انغماسيي تنظيم “داعش” فى قضاء تلعفر غرب الموصل ، ما أسفر عن تدمير ثلاثة اوكار “للانغماسيين”، وقتل العشرات منهم .
وكانت خلية الإعلام الحربي قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي، ان طائرات ئ16 العراقية دمرت معسكر مشاة تابع لتنظيم داعش، وقتلت 20 ارهابيا بضربتين جويتين في الموصل.
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