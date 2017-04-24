القاهرة -اخبار مصر

قضت محكمة النقض بقبول الطعن رقم ٤٠١٥٣ لسنة ٨٥ المقدم من المدرس على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات وعزله من وظيفته في قضية اتهامه بالاشتراك مع آخرين بتزوير حكم قضائي لصالحه، وقضت بإعادة محاكمته مرة أخرى أمام دائرة جنايات مغايرة.

وقال عادل صلاح خضر المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن المتهم، إن النيابة العامة وجهت للطاعن جرائم الاشتراك في التزوير واستعمال محرر مزور بأوراق رسمية والتربح.

كانت محكمة الجنايات قضت في إبريل 2015 بحبس المدرس عصام عبد التواب 3 سنوات وعزله من وظيفته وإلزامه برد المبلغ وتغريمه مبلغ مساوٍ، كما قضت على 4 متهمين آخرين غيابيا بأحكام تراوحت بين 10 سنوات والمؤبد بالقضية رقم ٢١٢٠ لسنة ٢٠١١جنايات قسم الفيوم.

أسندت النيابة العامة للمتهمين الاشتراك في تزوير حكم قضائي لصالح المدرس بعودته لوظيفة ضمن هيئة التدريس بعد أن قدم استقالته منها في وقت سابق وإحالته إلى محكمة جنايات الفيوم.