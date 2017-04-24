موسكو - أ ش أ

أعلن رئيس قسم منع انتشار الأسلحة والرقابة عليها في وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، انه لم يستبعد حدوث محاولة مزيفة وملفقة للقيام بهجوم كيميائي في سوريا ، بما في ذلك في ريف دمشق.

وأضاف اوليانوف خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوكالة الدولية “روسيا سيفودنيا” ، اليوم الاثنين : “سيكون هناك حوادث من هذا القبيل،ومثل هذه الحوادث ممكنة جدا في ريف دمشق”.

وأوضح اوليانوف ، أن هذا قد يقع قريبا، وأشار إلى عدم وجود أدلة على ان سوريا اخفت اسلحة كيميائية خلال تدميرها في عام 2013.