القاهرة -اخبار مصر

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، بينهم 3 في حالة خطرة، في حادث مروع إثر انقلاب سيارة نصف نقل تقل عمال زراعيين، في الكيلو 107 علي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وتلقت غرفة النجدة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بلاغًا، بانقلاب سيارة نصف نقل تحمل عمال متوجهين نحو إحدى المزارع الموجود بالمنطقة بالقرب من الكيلو 107، وانتقلت سيارات الإغاثة المرورية وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين والقتلي إلى مستشفى وادي النطرون المركزي، لتلقى العلاج.

ورفع رجال المرور آثار الحادث من على الطريق، واعادوا تسييره مرة أخرى أمام المارة، وتبين أن اختلال عجلة القيادة في يد السائق هي المتسببة في وقوع الحادث.