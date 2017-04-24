أنقرة - أ ش أ

صرح وزير الدفاع التركي فكري إشيق اليوم الإثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث خلال زيارته مدينة سوتشي الروسي في 3 مايو المقبل، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إمكانية توقيع عقد لشراء المنظومة الصاروخية الروسية (إس-400).

وذكر إشيق “أعتقد أنه عقب محادثات أردوغان مع بوتين، سيصدر الجانبان قرارا مشتركا باتخاذ مزيد من الخطوات لشراء النظام الصاروخي الروسي”.

وأعلن وزير الدفاع التركي أنه سيتم الكشف لاحقا عن مزيد من المعلومات حول هذا العقد وحول تنفيذ بعض المشاريع.

وفي وقت سابق، قال إشيق: “إن العمل على شراء منظومة إس-400 وصل لمرحلة نهائية، ولكن هذا لا يعني أن الاتفاق سيتم توقيعه غدا”.

وذكرت وسائل إعلامية في نوفمبر عام 2016 أن تركيا وروسيا دخلتا في محادثات حول شراء منظومة إس-400. وفي مارس 2017، أعلن سيرغي تشيميزوف رئيس شركة روستيك الروسية العامة المكلفة بتطوير وتشجيع تصدير الأسلحة، أن تركيا قد أعربت عن أملها في شراء أسلحة من روسيا، من بينها أنظمة إس-400.