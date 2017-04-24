نشرة الظهيرة من اخبار مصر
القاهرة - اخبار مصر
إحالة 12 مسئولا بالآثار للمحاكمة لاستيلائهم على عينات من الهرم
إحالة أوراق 20 متهما في “مذبحة كرداسة” للمفتي
السيسي يشهد غدا فعاليات المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية
الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة قادما من الرياض
“التعليم” تدعم الإبداعات الطلابية بالمحافظات النائية
الأربعاء..الطيب يرأس الجولة الخامسة من الحوار بين حكماء الشرق
مدبولي يعلن دخول 11 مشروعا للمياه والصرف الصحى الخدمة 30 يونيو
المتحدث العسكري ينشر فيديو “ويتواصل البناء” 2
حجازي يتفقد أعمال امتحانات الثانوية العامة بقطاع الإسماعيلية
البابا تواضروس الثاني يواصل زيارته للكويت
البابا تواضروس: يجب أن نحب كل الناس حتى الذين يختلفون معنا
ضبط مسئول بالإصلاح الزراعى لتقاضيه رشوة 24 ألف جنيه
البدء في الإجراءات التنفيذية لإقامة أول مدينة نسيجية بالمنيا
امير الكويت يستقبل البابا تواضروس والوفد المرافق له
محافظ المنوفية يوافق على إقامة مدرسة تجريبية بأشمون
عبدالغفار يغادر لباريس للمشاركة في المجلس التنفيذي لـ”يونسكو”
محافظ القاهرة يوجه بتوفير اتوبيسات من طرة لوسط المدينة
مليون جنيه لإعادة إعمار 50 منزلا باسيوط
مأدبة غداء على شرف البابا وتواضروس بالكويت
المتحدث العسكري ينشر فيديو “ويتواصل البناء”
عودة حركة الخط الاول للمترو لطبيعتها
انعقاد الدورة الثالثة لمجلس الأعمال “المصري-اليوناني” 3 مايو
متوسط سعر الدولار بالبنوك يسجل 17.95جنيه للشراء والبيع 18.05جنيه
قطاع الاعمال: ضعف الترويج أهم مشكلات شركات الأدوية
الوزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة
رقابة المالية تعدل ضوابط الاكتتاب بالحصص العينية بصناديق الاستثمار
إعتماد الموازنة التخطيطية لصندوق التأمين الإجتماعي
قابيل: مصر محور ارتكاز للمنتجات الكورية لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا
الانتهاء من من المرحلة الأولى لأرصفة ميناء شرق بورسعيد بحلول 2018
مجلس الوزراء يوجه بالانتهاء من تطبيق علاوة الـ10% بأثر رجعي
نمو إيرادات موانيء بورسعيد إلى 711 مليون جنيه
الجارحي يستعرض برنامج الإصلاح الإقتصادى باجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي و”المصرية للصناعات الإلكترونية” لإضاءة الشوارع
نصر تتفق مع وكالة ضمان الاستثمار على دعم القطاع الخاص
47 شركة مصرية تشارك فى معرض “ايجيبت اكسبرت اكسبو” بكينيا
مناقصة عالمية لتطوير شركة الحديد والصلب
نصر تبحث مع الصندوق السعودى مشروع تنمية سيناء
نصر تبحث مع البنك الدولى تعزيز دور القطاع الخاص
نصر تدعو “البنك الأسيوي” للمساهمة في مشروعات الصرف الصحي والنقل
وزيرة التخطيط: الحفاظ على حقوق العاملين مرتكز أساسي للإصلاح الاداري
اجتماع اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة منتصف مايو
شعبة البن: استقرار الأسعار وإنخفاض الطلب في رمضان
هجوم بسيارة مفخخة يستهدف قاعدة جوية شرق أفغانستان
السيطرة على قرية الثوباني باليمن وفرار جماعى للميليشيات
بدء خروج الدفعة السادسة من مسلحي وعائلات حي الوعر
ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بتعز الى 19 شخصا
ماتيس يصل كابول في زيارة غير معلنة
اصابة 9 من الشرطة والمحتجين في مظاهرات بباريس
كوريا الجنوبية تطور “رادار” لرصد المدفعية
أمريكا تؤكد مجددا دعم أفغانستان في مواجهة الإرهاب
مقتل 30 داعشيا بريف الرقة السورى
رئيس الصين يدعو ترامب لضبط النفس حيال كوريا الشمالية
إصابة مجندة إسرائيلية في عملية طعن بالقدس
العناني يكرم العاملين بمركز تسجيل الآثار
فتح المتاحف والمناطق الأثرية مجانًا غدا بمناسبة تحرير سيناء
صالون الأوبرا الثقافى يحتفل بذكرى ميلاد سيد درويش
استكمال الفحص الميداني لفيروس سي بمركز الغنايم بأسيوط
إعلان مؤشر البحث العلمى لشهر أبريل
اختبار لقاح الملاريا الأكثر تقدما في دول افريقية
انعقاد الاجتماع الخامس للمجلس المصرى الأمريكى للتعاون العلمي
الأهلي يسعى للفوز على طنطا ومواجهه صعبة بين الزمالك والمصري
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