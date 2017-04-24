كابول - أ ش أ

تعرضت قاعدة جوية شرق أفغانستان، اليوم الإثنين إلى هجوم بسيارة مفخخة ، ولم يتم التعرف بعد ما إذا كان الانفجار قد خلف خسائر بشرية.

يذكر أن العملية تتزامن مع زيارة غير معلنة قام بها وزير الخارجية الأمريكي جيمس ماتيس ، حيث من المقرر أن يجري سلسلة لقاءات مع القيادة الأفغانية، وسيتفقد أوضاع القوات الأمريكية الموجودة هناك.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الأفغاني، ورئيس هيئة الأركان، استقالا على خلفية مجزرة ارتكبتها طالبان يوم 21 أبريل في قاعدة عسكرية في شمال البلاد، خلفت أكثر من 170 قتيلا.